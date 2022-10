Italia, inflazione settembre confermata a +8,9% su anno

(Teleborsa) - L'indice nazionale deiper l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un(da +0,6% del mese precedente) e(da +8,4% del mese precedente). Lo comunica l'Istat, confermando i dati delle stima preliminare.dell'inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei(la cui crescita passa da +10,1% di agosto a +11,4%) sia lavorati (da +10,4% a +11,4%) sia non lavorati (da +9,8% a +11,0%) e a quelli dei, culturali e per la cura della persona (da +4,6% a +5,7%). Contribuiscono in misura minore i prezzi dei Beni non durevoli (da +3,8% a +4,6%) e dei Beni semidurevoli (da+2,3% a +2,8%).Continuano a crescere in misura molto ampia i prezzi dei(da +44,9% di agosto a +44,5%) sia regolamentati (da +47,9% a + 47,7%) sia non regolamentati (da +41,6% a +41,2%); decelerano anche i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,4% a +7,2%).Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,6% a +10,9%), ovvero quelli del cosiddetto "" e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +7,7% a +8,4%). "Bisogna risalire ad(quando fu pari a +11,0%) per trovare una crescita dei prezzi del "carrello della spesa", su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+10,9%) - commenta l'Istat - Non sono, infatti, i Beni energetici a spiegare (se non per le conseguenze che la loro crescita così ampia ha innescato) la nuova accelerazione dell'inflazione, ma soprattutto i Beni alimentari seguiti dai Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, in un".Secondo le stime preliminari, l'aumenta dell'1,6% su base mensile, anche per effetto della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e del 9,4% su base annua (da +9,1% nel mese precedente); la stima preliminare era +9,5% tendenziale e +1,7% congiunturale.Nel2022 l'impatto dell’inflazione, misurata dall'IPCA, è più ampio sullerispetto a quelle con livelli di spesa più elevati (+11,6% e +7,6% rispettivamente).