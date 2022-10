L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+1,75%), slancio per Sabaf

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Reply

Sesa

Ftse SmallCap

Sabaf

Esprinet

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 11 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 123.698,1, dopo un esordio a 121.495,3.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,83%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, risultato positivo per, che lievita dell'1,65%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,56%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 7,00%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,01% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.