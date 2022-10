Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa americana con l'attenzione degli investitori che resta concentrata su, ma anche sullache ha preso il via la scorsa settimana con i conti delle big bancarie. Risultati in chiaroscuro, venerdì, da JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup, mentre hanno deluso le attese quelli di Morgan Stanley.Le aspettative degli addetti ai lavori non sono rosee: secondo le stime raccolte da FactSet, i profitti delle società sullo S&P 500 sono aumentati soltanto del 2,4%; si tratterebbe così del peggior risultato dal terzo trimestre del 2020, periodo nel pieno della pandemia.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un guadagno del 2,08%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,53% avanza a quota 3.674 punti. Balza in alto il(+3,09%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+2,62%).(+3,12%),(+3,01%) e(+2,92%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,96%),(+3,60%),(+3,57%) e(+3,46%).Tra idel Nasdaq 100,(+7,69%),(+7,11%),(+7,05%) e(+5,73%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso -4 punti; preced. -1,5 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 44 punti; preced. 46 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,58 Mln unità).