Vodafone Business lancia Business Club

(Teleborsa) -lancia, la nuova piattaforma diche le aziende clienti possono offrire ai loro dipendenti, con sconti, offerte e vantaggi subito disponibili sulla App My Vodafone Business. Dare valore ai propri collaboratori in azienda e costruire per loro un’esperienza in grado di dare soddisfazione a bisogni e aspettative è sempre più importante per le aziende italiane. Vodafone Business vuole mettere le aziende clienti sempre più al centro delle proprie iniziative e offrire loro gli strumenti per valorizzare le loro persone.Grazie all'ecosistema di aziende partner aderenti a Business Club, iVodafone Business possono avere accesso ogni mese a tre tipologie di: offerte per risparmiare sulle spese ricorrenti, come buoni spesa e sconti sull'acquisto di servizi di uso quotidiano (fra cui anche le polizze assicurative per auto e moto), offerte e sconti su servizi ascrivibili all’ambito della sostenibilità (in cui rientrano anche gli sconti sulle forniture di energia) e infine vantaggi per risparmiare su servizi e prodotti delper la persona e per la casa.Business Club si configura come una vera e propriadi Corporate Benefit in cui i collaboratori delle aziende clienti di Vodafone Business possono da subito navigare e trovare gli sconti e le offerte più utili e adatte alle loro esigenze.