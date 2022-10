ABP Nocivelli, Turra: bravi a ottenere contratti vantaggiosi con redditività certa

A.B.P. Nocivelli





(Teleborsa) - "Il, sia dal punto di vista dei fondamentali - per cui per la marginalità e la redditività - sia dal punto di vista del posizionamento per il secondo semestre, che vediamo in crescita dal punto di vista dei ricavi anche per l'aumento dei costi delle materie prime, che ovviamente consentiranno di avere maggiori ricavi rispetto a quelli preventivati". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Siamodi ottenere quello che ci siamo prefissati nel nostro piano industriale e siamo contenti di come sta andando l'attività. In un contesto particolare, anche per i mercati, siamo soddisfatti dell'andamento e di quello che ci aspetterà nel breve periodo", ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management."Siamo ovviamente impattati come tutti sia per quanto riguarda il costo della materia prima (per la parte di realizzazione) che sui costi energetici - ha spiegato Turra -, per cui abbiamo ammortizzato l'aumento dei costi non riducendo la redditività: abbiamo dei contratti vantaggiosi sia sull'aspetto energetico che sull'aspetto delle materie prime, e questo ci ha permesso diche ci eravamo prefissati quando abbiamo contrattualizzato pre-covid e pre aumento dei costi energetici"."Anche per il futuro - ha aggiunto il manager - riteniamo che non avrà impatto sulla parte marginalità, per cui ovviamente ci sarà un aumento dei ricavi perché faremo più volume, ma sicuramente".Un altro elemento che rassicura l'azienda è il backlog. "Il nostro è unperché abbiamo contatti con le pubbliche amministrazioni, prevalentemente nel mondo sanitario, di lunga durata, che derivano da concessioni pubbliche - ha affermato l'AD - È un portafoglio che speriamo, e siamo fiduciosi, crescerà in modo anche molto importante in questi prossimi due esercizi, anche perché abbiamo"."Sono contratti di servizi, soprattutto dal punto di vista energetico, che ci consentono di avere delle redditività pluriennali certe e garantite, che consentono all'azienda diche ci consente di fare anche degli investimenti a ragion veduta proprio per questo tipo di portafoglio che ci lascia sereni per i prossimi 10 anni", ha concluso Turra.