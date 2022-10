Alkemy, Vitali: business sospeso in 2022 sarà messo a terra il prossimo anno

Alkemy





(Teleborsa) - "Abbiamo presentato una semestrale che ha visto una crescita della top line del 10%, e più o meno ci aspettiamo tutto il 2022 in continuità. Quello che è avvenuto, rispetto al 2021 in cui siamo cresciuti del 27%, è che di fatto da marzo abbiamo continuato a lavorare in maniera importante sulle progettualità attive, ovvero sui clienti attivi, mentre hanno un po' rallentato le nuove progettualità e i nuovi clienti.". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Gli investimenti in digitalizzazione sono comunque investimenti che le aziende non possono cancellare, in quanto ne va della loro sopravvivenza, quindi sono tipicamente investimenti che eventualmente possono essere messi "on hold". Quello che avviene è quello che è avvenuto nel 2021: a seguito del rallentamento del 2020 poi abbiamo avuto una crescita molto forte. Quindi", ha aggiunto il numero uno della società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan."L'e pesa per oltre un terzo del nostro business - ha spiegato l'AD - Abbiamo uffici importanti a Belgrado, Madrid e Città del Messico. In particolare, inabbiamo fatto recentemente- che non è rientrata nella semestrale perchè è avvenuta a luglio - che è un'azienda tecnologica con: crea una massa in Spagna perché adesso l'ufficio di Madrid avrà oltre 200 persone; ci rafforza su una parte di portafoglio importante che è la tecnologia; e soprattutto perché è un player molto importante su tutta l'area di process-mining, che è una di quelle aree a grossissima crescita".La crescita di Alkemy continuerà a essere anche per linee esterne. "L'è una leva fondamentale che abbiamo avuto fin dalla fondazione. In 10 anni abbiamo fatto 10 acquisizioni e continueremo a portare avanti quest'opera. L'e tipicamente acquisiamo aziende che ci portano competenze che poi noi riusciamo rapidamente a integrare nel nostro portafoglio. Stiamo(Business Process Outsourcing), il mondo tecnologico, quindi insomma siamo sempre aperti a guardare operazioni".