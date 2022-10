Brilla il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,86%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 3.678 punti.Su di giri il(+3,46%); con analoga direzione, effervescente l'(+2,79%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+4,23%),(+3,34%) e(+3,09%).del Dow Jones,(+4,22%),(+3,92%),(+3,49%) e(+3,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,72%.(+12,39%),(+8,29%),(+7,37%) e(+7,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,72%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 44 punti; preced. 46 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,58 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,53 Mln unità; preced. 1,52 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 9,88 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -9,9 punti).