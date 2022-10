Commercio estero in disavanzo per oltre 9,5 miliardi: frena l'export tricolore (-3,6%)

(Teleborsa) -chiude indi euro, a fronte di un avanzo di 1.015 milioni dello stesso mese del 2021. E' quanto emerge dall'ultimo report dell', secondo cui il dato che riflette una crescita congiunturale per le importazioni (+4,2%) ed unaverso entrambe le aree: più intensa per i mercati, lieve per l’area Ue (-0,5%)."Ad agosto, il calo congiunturale dell’export è condizionato da operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) verso i mercati extra Ue registrate il mese precedente - spiega l'Istituto statistico - al netto delle quali il calo si riduce a -1,3%".Ilraggiunge, in valore assoluto, gli(era -3.487 milioni un anno prima). L’avanzo nell’interscambio disi riduce a, da 4.502 milioni di agosto 2021.Nelrispetto al precedente,e l’import del 9,5%.evidenzia invece unain termini monetari e. L’aumento dell’export in valore riflette ampi aumenti nelle vendite sia verso l’area Ue (+27,6%) sia verso i mercati extra Ue (+22,1%). L’import registra un incremento tendenziale del 59,1%, che risulta molto più intenso per l’area extra Ue (+84,0%) rispetto all’area Ue (+36,3%).t (su base annua) si segnalano:(+72,9%),(+88,0%),(+22,7%), macchinari e apparecchi (+13,6%) e sostanze e prodotti chimici (+29,1%).Su base annua, isono:(+43,1%),(+26,4%),(+17,1%), Spagna (+36,6%) e Turchia (+72,8%). Prosegue la flessione dell’export verso la Russia (-16,4%)., la crescita tendenziale delleè dovuta in particolare all’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+47,3%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+22,0%), prodotti petroliferi raffinati (+109,3%), sostanze e prodotti chimici (+28,0%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+20,0%).Bel mese di agosto 2022 ie del(era +21,2% a luglio).