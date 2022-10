Eventi e scadenze del 18 ottobre 2022

Dhh

Home Bancorp

Johnson & Johnson

Lockheed Martin

Netflix

Nice Footwear

Tenax International

United Airlines Holdings

Vantea Smart

(Teleborsa) -ASviS - Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)Festa del Cinema di Roma - L'evento si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinemaSeduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioSalone di Parigi 2022 - 89esima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile di Parigi che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. Partecipano tutti i protagonisti del settore automobilistico mondiale, compresi produttoriBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre18:00 - Anceferr - "Infrastrutture e manutenzione - Oltre gli slogan per un tempo nuovo" - Il convegno annuale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti si svolge a Roma. Intervengono il presidente Vito Miceli, l'AD di FS Luigi Ferraris, il presidente CNEL Tiziano Treu, l'AD e DG di RFI Vera Fiorani, l'AD di ANAS Aldo Isi, l'AD di ITALFERR Andrea Nardinocchi, il vicepresidente ANCE Federico Ghella, e il segretario generale FILLEA CGIL Alessandro Genovesi- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti