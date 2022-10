IDNTT, Traviglia: nuove sedi estere sono driver di crescita che continueremo ad attuare

IDNTT





(Teleborsa) - "È stato un primo semestre importante e in crescita, con una traction che va avanti ormai da qualche anno. Ovviamente il primo semestre per noi è sempre più basso termini assoluti rispetto al secondo, essendo il nostro business un po' più stagionale, e quindi. Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir.IDNTT continua anche a lavorare sull'internazionalizzazione. "Siamo una piccola melting pot internazionale, in quanto abbiamo diverse sedi sparse un po' in Europa, con l'ultima aperta ad aprile in Olanda, a Rotterdam, dove a luglio abbiamo ricevuto il primo contratto importante , che per noi vale 7 milioni in 3 anni, e sicuramente questo è per noi un driver di crescita organico che continueremo ad attuare in futuro. Questesono una sorta di", ha aggiunto il manager della MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan."La- ha spiegato il manager di IDNTT - Se guardiamo i dati 2021 la business unit della pubblica amministrazione ha raddoppiato il valore del fatturato generato sul 2022. Questo sarà ancora ovviamente un trend positivo per noi, anche grazie alche sta iniziando a scendere a terra e quindi a portare investimenti verso la pubblica amministrazione per digitalizzare per semplificare un po' il dialogo verso il cittadino. Il contenuto è sicuramente il primo atto nel cercare di semplificare questo tipo di dialogo ed è lì che noi operiamo"."Quando ci siamo quotati abbiamo dichiarato che il nostro piano industriale prevedeva due driver di crescita: sicuramente l'aspetto organico, che per noi è fondamentale, perché testimonia la qualità del nostro business e delle nostre strategie, ma sicuramente anche una grossa accelerata attraverso la crescita per via esterne, quindi attraverso operazioni di acquisizione.", ha concluso Traviglia.