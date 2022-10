Intesa Sanpaolo: al grattacielo di Torino reading teatrale di Benedetta Tobagi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Martedì 25 ottobre al grattacielodiè in programma in anteprima nazionale alle ore 21 il reading teatrale “” di Benedetta Tobagi, realizzato in collaborazione con Giulio Einaudi Editore per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. Sul palcoè in scena con Anna Bonaiuto per dare voce alle donne che furono protagoniste della Resistenza attraverso memorie, diari, lettere, testimonianze, fotografie individuate in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza di Torino. Le accompagna Giulia Bertasi alla fisarmonica. Laè realizzata in collaborazione di Lorenzo Pavolini che firma la regia. Lo spettacolo è tratto dal libro ‘La Resistenza delle donne’ di Benedetta Tobagi, in uscita il giorno stesso dello spettacolo per Giulio Einaudi Editore.Loripercorre in modo storicamente documentato e insieme poetico un mosaico di esperienze dal settembre 1943 alla fine della Seconda guerra mondiale. Benedetta Tobagi fa rivivere le storie di quelle donne troppo spesso dimenticate in un reading teatrale che possiede il rigore della ricostruzione storica, ma anche una straordinaria passione civile.L’esperienza dei, curati da Giulia Cogoli, continua dunque dopo gli appuntamenti degli anni scorsi con Daniel Pennac e Paolo Rumiz. Anche questo appuntamento è inserito nel palinsesto culturale del grattacielo della Banca che si caratterizza per la qualità dei contenuti e la notorietà dei protagonisti (artisti, attori, scrittori, conferenzieri). Oltre 125 mila persone hanno seguito finora le attività culturali del grattacielo che è anche sede di lavoro per 2.000 persone di Intesa Sanpaolo.