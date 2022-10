INWIT, agenzia internazionale GRESB migliora rating ESG

INWIT

(Teleborsa) -agenzia internazionale specializzata nella valutazione di aziende infrastrutturali, haportandolo a B dal precedente C.La prima tower company italiana, in soli due anni, è(53 lo scorso anno), venendo premiata, in particolare, per laà e per leaziendali, a conferma del percorso avviato da INWIT verso un modello di business sostenibile che coinvolge anche anche gli stakeholder.Questo risultato segue ldi INWIT, a giugno di quest’anno,, l’indice gestito da FTSE Russell, che classifica le aziende globali in termini di pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG)."Il nuovo upgrade del rating ESG da parte di GRESB conferma la validità del percorso intrapreso da INWIT volto a consolidare il nostro impegno per un successo sostenibile, con l’obiettivo di creare valore nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholders", afferma, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT.GRESB Infrastructure Public Disclosure offre agli investitori uno strumento unico per misurare la divulgazione della sostenibilità da parte delle società di infrastrutture quotate. I dati vengono raccolti per tutte le 140 società del GLIO Global Coverage Index, del quale INWIT fa parte.