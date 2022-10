Lendlease ottiene riconoscimento GRESB che premia performance ESG

(Teleborsa) -, gruppo impegnato nel real estate e progetti di rigenerazione urbana su larga scala, annuncia cheha ottenuto il prestigioso(GRESB), che premia lenel campo degli investimenti immobiliari.Lendlease Italy SGR, ha, il massimo previsto dal sistema di valutazione. In particolare, Lendlease Global Commercial Italy Fund si è classificato al primo posto nella categoria Office Corporate Mid Rise Office non quotato, Lendlease Renaissance 1 si è classificato al secondo posto nella categoria Europea Diversified Office/ Residential non quotato, Lendlease MSG1 (Italy) si è classificato Sector Leader nella categoria Global Office, Europe Office, Global Non-listed Office e Regional Non-listed Office."I fondi di Lendlease hanno ancora una volta conquistato il massimo dei punteggi nella valutazione del 2022 del GRESB del settore immobiliare globale. Ciò include la conquista del premio per il fondo per uffici più sostenibile del mondo, un riconoscimento che abbiamo ottenuto in otto degli ultimi nove anni", dichiara, Group CEO e Managing Director.Il Gruppo continua a dimostrare la sua leadership nella sostenibilità a livello globale, che si riflette su tutti i 17 fondim che hanno ottenuto alti punteggi GRESB nel 2022. In ciascuna delle quattro regioni in cui opera Lendlease – Australia, Asia, Europa e Americhe – almeno un fondo ha raggiunto il primo posto nella classifica . I risultati riflettono l'impegno di Lendlease per ottenere risultati ambientali, sociali e di governance ottimali nel suo crescente portafoglio di fondi e asset in gestione.Il GRESB Sector Leader Awards classifica le società immobiliari e infrastrutturali, i fondi e gli asset che hanno dimostrato ogni anno un'eccezionale leadership nella sostenibilità.