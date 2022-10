Piazza Affari maglia rosa in Europa. Corrono le Tlc

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Il dato sullo ZEW tedesco è risultato migliore delle attese, ma si conferma pesantemente negativo ad ottobre e segnala un peggioramento del clima attuale. A sostenere Piazza Affari concorre l'andamento dei bancari e delle tlc, con in vetta TIM (+6,7%).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 0,9845. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.651,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,81%) si attesta su 84,77 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +243 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,75%.avanza dell'1,00%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,54%, eavanza dello 0,49%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,23%, a 21.582 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.451 punti.Positivo il(+0,84%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,31%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 6,70% sulle indiscrezioni relative alla rete unica. Svettache segna un importante progresso del 3,59%.Vola, con una marcata risalita del 3,58%.Brilla, con un forte incremento (+3,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,78%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.Tra i(+6,93%),(+3,10%),(+2,76%) e(+2,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,11%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,00%.