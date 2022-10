Ryanair, O'Leary: "Aggiungiamo 18 voli da Roma. Via restrizioni da Ciampino"

Ryanair

(Teleborsa) -presenta il suo(Winter Season) per la quale prevede nel complesso una(inverno 2019). Lo ha annunciato il Ceo e fondatore della compagnia low-cost, oggi a Roma per la presentazione dell'offerta invernale., con una stima ditrasportati fra i due scali di Ciampino e Fiumicino nell'esercizio che va da aprile 2022 a marzo 2023. Ryanair conta diper la stagione invernale, portando il totale dei collegamenti a 70, con nuove destinazioni, fra l'altro, per Agadir, Amman, Asturie, Dublino.La compagnia - ha spiegato il Ceo - ha fatto undi nuova generazione, inclusicon base a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri, consumano il 16% di carburante in meno ed emettono il 40% di rumore in meno."Al nuovo Governo", ha detto O'Leary alla presentazione del nuovo piano voli, aggiungendo "vogliamo lavorare con il nuovo Governo italiano anche per", perché a Roma serve un secondo aeroporto ed occorre raddoppiare il numero dei movimenti dagli attuali 60 a 100-120.Il manager ha parlato anche dell'andamento delin generale, confermando un"Se superiamo l'inverno senza un'altra variante del Covid e un peggioramento della situazione in Ucraina, penso che vedremo una forte ripresa quest'anno e una ancora più forte nell'estate dell'anno prossimo", ha concluso, segnalando che le