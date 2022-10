Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

DiaSorin

Interpump

Poste Italiane

Tenaris

CIR

Cementir Holding

Ascopiave

Mfe A

Intercos

Saras

Sanlorenzo

Luve

(Teleborsa) -, in scia alla brillante performance di Wall Street ed all'ottima stagione delle trimestrali appena all'esordio. A sostenere il mercato italiano contribuiscono le banche e le Tlc, con TIM che corre sull'avanzamento del progetto per la rete unica . Poca presa i dati macro, in particolare l'indice ZEW L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 0,9829. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 84,98 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +243 punti base, evidenziando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,72%.decolla, con un importante progresso dell'1,55%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,14%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,14%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,83%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 23.578 punti.Buona la prestazione del(+1,27%); sulla stessa linea, ottima la prestazione del(+1,8%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 7,48%.Svettache segna un importante progresso del 4,81%.Vola, con una marcata risalita del 4,37%.Brilla, con un forte incremento (+4,3%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,79%.del FTSE MidCap,(+4,54%),(+4,29%),(+4,23%) e(+4,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,56%.In perdita, che scende del 2,33%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.Tentenna, che cede lo 0,70%.