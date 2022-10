Swiss Re avverte: terzo trimestre in perdita sconta danni uragano Ian

Swiss Re

(Teleborsa) -prevede di chiudere ila seguito di richieste distimate in, derivanti dal passaggio dell'che ha portato devastazione in Florida e Carolina del Sud a fine settembre, causando danni a beni assicurati per complessivi 50-65 miliardi di dollari.Il più grande riassicuratore a livello mondiale prevede di chiudere il trimestre con unae ritiene che"Sebbene siache si riesca adato l'impatto delle catastrofi naturali, della guerra in Ucraina e della volatilità dei mercati finanziari, il Gruppo rimane", sottolinea una nota di Swiss Re.Il Gruppo ha anche assicurato di essere "sulla buona strada" per raggiungere gli obiettivi 2022 nei rami riassicurazione Vita e Salute (L&H Re), pari a 300 milioni di utile e combined ratio al 95%, ma dice che "è improbabile" che raggiunga gli obiettivi di combined ratio del 94% nella riassicurazione Danni (P&C Re), a causa dell'aumento dei sinistri.Swiss Re conferma di aver mantenuto anche unacon unal 1° luglio 2022.