Trawell Co, Zarghetta: nuovo piano gira intorno a investitori, valorizzeremo titolo

(Teleborsa) - "ed è stata anche la prima fotografia dell'azienda dopo il Covid. Ha portato dei risultati molto buoni: il fatturato è stato in crescita di oltre il 50% e, con un EBITDA in crescita di 2,2 milioni di euro, che è un risultato che ci porta quasi in linea con la stagione prima del covid". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."È stato anche un. Sono stati confermati o sottoscritti nuovi accordi e nuove concessioni: stiamo parlando dell'aeroporto di Olbia, Praga, Fiumicino e soprattutto l'estensione del contratto per Miami a 6 anni. In questo momentoe soprattutto gli aeroporti di Miami e Montreal che trainano questa crescita ed è un fattore molto positivo per la diversificazione geografica", ha aggiunto il manager della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali.Il consiglio di amministrazione di Trawell Co ha appena approvato il nuovo piano industriale al 2027 , che prevede un CAGR ricavi del 8,2% e un CAGR EBIT del 12,1%. "Per realizzare questo piano siamo- ha spiegato Zarghetta - Con questi risultati il managment ha fatto un ottimo lavoro per trasformare la crescita del numero dei passeggeri, e quindi del fatturato, in marginalità, quindi EBIT e risultato netto":"Nel piano industriale abbiamo tracciato delle- ha sottolineato il manager - Tutte quante le azioni operative dell'azienda sono centrate a portare quattro risultati per gli investitori".Il primo pilastro è "lavorare sulle concessioni, in quanto lavoriamo in un periodo di minore concorrenza perché molti dei nostri concorrenti non ce l'hanno fatta con il covid a mantenere le relazioni con gli aeroporti - ha spiegato - Quindiper portare dentro l'azienda maggiore EBITDA durante questo periodo fino al 2027"."Abbiamo lanciato un programma diper avere maggiori prodotti da vendere, e quindi aumentare il fatturato dell'azienda - ha aggiunto Zarghetta - E portiamo dentro l'azienda un nuovo programma di collaborazione con, all'interno della quale partecipiamo, per. Questo porta sempre per l'investitore un maggiore risultato in termini di miglior bilancio, perchè le attività digitali hanno questa caratteristica, quindi un EBIT maggiore".Infine, la società "ha intrapreso un, che ci vede anche oggi qui alla conferenza di NextGems, per incrementare la liquidità del titolo e portare dentro nuovi investitori di aree geografiche che non sono solamente d'Italia. Ciò permetterà all'azione e al warrant di riflettere il vero valore dell'azienda".