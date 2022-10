Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

S&P-500

(Teleborsa) -, ma non per il listino milanese, che termina con gli indici in rosso a causa di alcune prese di profitto. I mercati non hanno potuto beneficiare della performance di Wall Street, che conferma un andamento modesto sull'Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,85%). Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.629,2 dollari l'oncia, in calo dell'1,34%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +238 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,74%.senza slancio, che negozia con un -0,19%,è stabile, riportando un moderato -0,17%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,43%.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 21.472 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 23.330 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,33%; come pure, leggermente negativo il(-0,58%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,3 miliardi di euro, in deciso ribasso (-29,84%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,86 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,39 miliardi.Tra i 422 titoli trattati, 158 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 181 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 83 titoli.di Milano, troviamo(+2,87%),(+1,33%),(+1,28%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,87%.Calo deciso per, che segna un -2,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,72%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,43%),(+4,79%),(+2,90%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,29%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,89%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,59%.