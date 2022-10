AMCO, Marina Natale protagonista della copertina di Be Bankers racconta la nuova fase di sviluppo sostenibile

(Teleborsa) -, nell’intervista rilasciata al primo numero di Be Bankers, ripercorre la storia e la crescita della società dal 1989, nata come SGA.Intervistata dal giornalista Riccardo Sabbatini, coordinatore editoriale della rivista, è la protagonista della copertina del primo numero di Be Bankers, progetto editoriale ideato da Alma Iura, il Centro Studi che svolge attività di consulenza per le principali banche e operatori finanziari del mondo Npl e UTP.. Siamo passati da 2 miliardi a circa 37 miliardi di crediti in gestione. Avevamo 70 risorse oggi ne abbiamo 360. E siamo pronti per una nuova tappa". Quale?, in generale e non solo dal punto di vista finanziario. Da qui nasce la decisione di, di lanciare un sistema di valori integrato, di costruire un codice etico e 10 principi di gestione del credito. Lavoriamo nel credito deteriorato che naturalmente è un elemento di difficoltà per l’impresa. Noi. I debiti sono un punto di partenza".Il CEO di AMCO parla didei nostri crediti. "Se aiuti un soggetto a vendere un bene immobile che non è strumentale alla sua impresa ma gli consente un realizzo e di massimizzare il ritorno e avere denaro fresco per la propria impresa, tutto ciò è un’opportunità per il cliente che riesce così a onorare i suoi debiti". Tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni "lo abbiamo fatto con pazienza: una pazienza che abbiamo codificato nel nostro Codice Etico".Lo scorso anno AMCO - riporta Be Bankers - ha realizzato non solo incassi sui portafogli recentemente acquistati, ma anche sulle partite del vecchio Banco di Napoli a oltre venti anni dal dissesto dell’istituto di credito. In tempi più brevi è stata gestita la vicenda di Asso Werke, eccellenza dell'automotive italiano (serve marchi celebri come Ferrari, McLaren e Bmw). L’azienda pisana era finita in cattive acque e i suoi debiti erano stati rilevati da AMCO che è riuscita, attraverso l’immissione di nuova finanza e ristrutturando debito per 22,4 milioni di euro, a ridare slancio allo sviluppo industriale, tutelando allo stesso tempo sia i propri interessi sia quelli di circa 350 famiglie.Sia per recuperare crediti di aziende decotte sia per, c’è bisogno di tempo., uno dei principali dossier che interessano il mercato finanziario: il trasferimento presso operatori specializzati di una parte dell’ingente portafoglio di crediti bancari garantiti. La stima è di circa 12 miliardi di euro su un totale di oltre 228 miliardi (a luglio 2022) di prestiti garantiti dal Fondo centrale di Garanzia: crediti sui quali lo stato, in considerazione dell’emergenza della, ha rilasciato una garanzia pubblica.La piattaforma GLAM (Guaranteed Loans Active Management) è una soluzione strutturata da AMCO, dedicata alla gestione e valorizzazione dei crediti garantiti, erogati alle imprese nell’ambito del Temporary Framework Covid-19. Il meccanismo di cessione dei crediti è simile a quello delle cartolarizzazioni con l’emissione di notes che saranno sottoscritte dalle banche originator e investitori istituzionali privati.La finalità è sempre la stessa, duplice:dando un sostegno alle imprese che lo meritano. In questo caso è presente un terzo obiettivo, quello di evitare che il debito pubblico si appesantisca ulteriormente per l’escussione delle garanzie."La via è quella di unche altrimenti non sarebbe previsto in caso di escussione della garanzia, anche con possibile erogazione di nuova finanza a supporto dei piani di turnaround – conferma Natale -. È da evidenziare infatti che,e l'escussione dell’intera garanzia ma, nei tempi previsti, soltanto di quella rata. Il recente Decreto "aiuti" che ha normato l’intervento di AMCO e del progetto GLAM, consentirà alle banche e alla stessa AMCO di concedere finanziamenti in presenza di piani di risanamento, escludendoli da eventuali successive azioni revocatore fallimentari".