Arterra Bioscience, Colucci: crescita molto interessante, nei desiderata del mercato

Arterra Bioscience





(Teleborsa) - "Ilconsiderando qual è la situazione generale. Siamo su un +20-25%, con un incremento dell'EBITDA Margin che viaggia intorno al 40% e passa. Quindi la situazione è molto positiva". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Quello dellaè tipicamente un. Il trend del clean e del sostenibile è certamente quello primario che spinge il settore della cosmetica. Noi in quanto green biotech siamo, per cui l'upcycling e la valorizzazione di scarti di produzione delle filiere agroalimentari sono sempre state il nostro core business e in questo momento ci troviamoe quindi siamo noti come valutatori del waste e dei residui dei cicli produttivi", ha spiegato la manager dell'azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan."In più - ha aggiunto Colucci - essendo localizzati in Regione Campania, che è caratterizzata dai prodotti dell'agricoltura e dell'agroalimentare estremamente interessanti da un punto di vista di composizione, in aggiunta con leche il biotech può offrire - sia da un punto di vista di metodi estrattivi molto eco-friendly e sostenibili ma anche con la capacità valutativa di piattaforme molecolari e cellulari che sono in grado di andare identificare e valorizzare le proprietà -".La società negli scorsi mesi ha ampliato il flottante e favorito l'ingresso di nuovi soci. "Con i nuovi investitori che sono entrati stiamo iniziando a collocare e conoscerci - ha affermato l'AD - Gli investitori che abbiamo incontrato oggi, che sono i nostri investitori storici, mi sembrano tutti quanti allineati con noi, col fatto che l'azienda è un'azienda pulita, con una- quindi Sustainability, Circular Economy - e il green biotech rappresenta tutto ciò".