Banca Finnat, CdA valuta corrispettivo OPA congruo

Banca Finnat Euramerica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Marco Tofanelli, ha approvato il comunicato relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da P.N. 1898 ed avente ad oggetto le azioni ordinarie della banca.Il Comunicato dell’Emittente, come da prassi, contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità del relativo corrispettivo, pari a 0,31 euro per ciascuna Azione che sarà portata in adesione all’Offerta.Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa, come descritti nel documento approvato dalla Consob in data 11 ottobre 2022 e del parere rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti di Banca Finnat nonché del parere indipendente rilasciato da Tiziano Onesti, in qualità di advisor nominato dagli stessi amministratori indipendenti (Fairness Opinion).All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’Offerta e ha ritenuto che il Corrispettivo sia congruo per i possessori di Azioni oggetto dell’Offerta.