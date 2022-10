Caro energia, Bonomi: impiegare tutte le risorse

(Teleborsa) - "Noi abbiamo poche risorse e le dobbiamo mettere tutte sul tema delma oggi dobbiamo salvare l'industria italiana, perché senza industria non c'è l'Italia". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria,tervistato da Rtl 102.5. "Legittimamente - ha spiegato - i partiti vogliono realizzare le promesse fatte in campagna elettorale, ma non abbiamo più quel rimbalzo economico degli ultimi due anni. Nella NaDEF si parla l'anno prossimo di una crescita del, alcuni organismi internazionali dicono che saremo addirittura in territorio negativo, non avremo più a disposizioneLo scostamento di bilancio. "ha condiviso le sanzioni verso la Russia, ma non sta condividendo gli effetti delle sanzioni. Paesi più esposti come il nostro vanno in difficoltà, ma devono salvaguardare la propria industria, perché l'intervento asimmetrico della Germania crea condizioni asimmetriche di competitività". "Ma prima di fare lo scostamento - ha proseguito Bonomi -: visto che abbiamoda fare con il PNRR, questi ci consentono di poter riconfigurare la nostra spesa pubblica per unin modo tale da avere le risorse per poter intervenire. Ricordo che noi ogni anno spendiamo oltre, io credo che in questa spesasi possa, in modo da avere a disposizione le risorse per tamponare questo periodo di caro energie"."Tutti dicono che nel, vuol dire che non ci sarà piùper molte imprese ed è quello che mi preoccupa, e c'è anche il rischio di una frattura sociale. Però su questo dobbiamo essere molto chiari: negli ultimi 11 anni il nostro Paese ha aumentato il debito pubblico, abbiamo raddoppiato la spesa sociale, ma siamo riusciti nell'impresa di aver raddoppiato il numero dei poveri. Allora molto, ha detto Bonomi.Sul Governo: "Credo che per tutti noi non è la prima campagna elettorale, la prima formazione di governo, cui assistiamo. Sappiamo queste dinamiche, le conosciamo, noi come Confindustria abbia chiesto che si possa arrivare velocemente alla formazione di un governo, perché abbiamo l'emergenza caro-bollette che sta colpendo aziende e famiglie", ha aggiunto Bonomi. "Se uno guarda i conguagli che stanno arrivando per le spese condominiali in questi giorni è la famosa stangata e dobbiamo intervenire subito, non abbiamo tempo da perdere", ha proseguito. "Una volta che il governo sarà formato, spero ci sarà al più presto un confronto, perché l'emergenza da affrontare non ci consente di perdere tempo". Sul caro energia, ha concluso Bonomi, la situazione è