Casta Diva, De Micheli: siamo più attrattivi e riceviamo offerte, valutiamo 8/9 dossier

Casta Diva Group





(Teleborsa) - "Abbiamo avuto una, addirittura con una crescita a tripla cifra rispetto al semestre corrispondente all'anno precedente e questo è dovuto un po' al fatto che- perché il 2021 è stato un anno di grande recupero per noi rispetto all'anno del covid ma con un primo semestre ancora un po' rallentato - ma anche dovuto al fatto chesia dal punto di vista della crescita organica sia dal punto di vista delle acquisizioni". Lo ha detto a Teleborsadi(CDG), a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir.In particolare, le acquisizioni "sono state due nella prima parte dell'anno. Una nel campo degli eventi della moda e una nel campo degli eventi sul lusso, due settori in cui non eravamo presenti. Quindi alla fine siamo cresciuti del 300% e abbiamo fatto 41 milioni di fatturato nel primo semestre. Nel piano pubblicato a maggio era previsto di fare nell'anno corrente 57 milioni a fine anno, quindi", ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.L'integrazione delle nuove realtà acquisite "sta andando molto bene, sta filando tutto molto liscio, siamo in unae con i manager che abbiamo preso. Siamo soddisfatti e credo che sarà più veloce di quanto pensassimo", ha spiegato De Micheli."L'annuncio di questi risultati e il fatto che il nostro titolo è più che raddoppiato nel giro di poche settimane, dopo averli annunciati, fa sì chee quindinel nostro campo di azione, che chiedono di integrarsi con noi - ha affermato l'imprenditore - Stiamo valutando 8/9 dossier in questo momento in vari contesti: agenzie di eventi, case di produzione, società che si occupano di martech".Per quanto riguarda le richieste dei clienti, in questa fase sono rimaste alcune esigenze nate durante la pandemia, ha detto l'AD: "L'esigenza che è nata durante la pandemia, cioè fare degli eventi digitali, si propaga anche post pandemia perchè. I clienti fanno l'evento fisico, ma lo accompagnano e lo addirittura ingrandiscono e rendono più importante attraverso una digitalizzazione dello stesso".Sul fronte dell'innovazione, Casta Diva è stata tra i fondatori, a giugno, del, un consorzio di aziende che si occupano già di questi temi, come metaverso, NFT, blockchain, intelligenza artificiale. "Noi ci occupiamo di questo settore dal punto di vista della comunicazione: abbiamo da tempo intrapreso la produzione di video in Virtual reality (quindi video immersivi, a 360 gradi, stereoscopici, stereofonici) dove indossando un visore sembra di essere in un altro mondo - ha spiegato De Micheli - Il, anche se nessuno sa bene che cosa sia o che cosa sarà, però sappiamo chee oggi forse è più portato dall'offerta che dalla domanda. È però un settore che fa hype, quindi molte aziende lo vogliono fare per le PRche lo circondano.