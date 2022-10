Enel X, Toro: "Impegno per rendere le città protagoniste della transizione energetica"

(Teleborsa) - "Quello che è stato presentato oggi è solo un piccolo pezzo di un puzzle molto più complesso del mondo della transizione energetica nel quale Enel X è protagonista". È quanto ha affermato, in occasione della"Il mondo della transizione energetica, che si rivolge sia alle pubbliche amministrazioni sia ai privati, –– viaggia su tre canali principali. La prima è l'abbattimento dei consumi, e quindi l'efficientamento energetico: questo può essere fatto per le pubbliche amministrazioni per esempio negli impianti di illuminazione pubblica, negli edifici pubblici, così come nel trasporto pubblico locale. Il secondo canale è quello dell'elettrificazione dei consumi. Significa staccarsi da quello che ci lega ai combustibili fossili per andare verso impianti che hanno come base il vettore elettrico. Il terzo elemento è la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Per fare ciò si possono usare, ad esempio, i tetti dei molti edifici che la pubblica amministrazione ha a disposizione. In tutta Italia circa il 50% del patrimonio immobiliare appartiene alla pubblica amministrazione, è quindi un bacino potenziale enorme dal quale da cui si può attingere per alimentare questo processo di transizione energetica. Enel X offre soluzioni su ognuno di questi tre ambiti".