Estrima, Maestri: continuiamo espansione, bisogno di mobilità semplice anche in piccoli borghi

Estrima





(Teleborsa) - "Il bilancio del primo semestre è positivo, nel senso che avevamo un piano presentato in fase di IPO e lo stiamo rispettando, seguendo la tabella di marcia. Il primo semestre ha visto un aumento di fatturato del 35%, ma ancorache sono stati ordinati, superiore al 70%. Quindi in realtà stiamo proseguendo anchenel nostro percorso". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Le previsioni per la fine dell'anno sono buone, nonostante lenel mondo dell'approvvigionamento delle materie prime, che però nel medio termine rappresenta, per cui non è una cosa che ci preoccupa più di tanto", ha aggiunto il numero uno del gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò."Il nostro piano prevede didelle grandi città - ha spiegato l'AD - Abbiamo avviato a Parigi e Atene , e continueremo con altre città d'Europa come da piano. Parallelamente a questo, nascono alcuni progetti soprattutto di sharing, con nostra tecnologia di sharing e nostra proposta commerciale, come è stato fatto Procida e Peccioli con ottimi risultati"."Continueremo anche per dimostrare che c'è unma anche in piccole isole e piccoli borghi, di cui tra l'altro l'Europa è molto ricca", ha sottolineato Maestri.Proseguono intanto le partnership con le aziende. "Ogni nostro. Quindi ogni azienda che compra una o più o piccole flotte dei nostri prodotti può condividerlo con i propri dipendenti, collaboratori o clienti - ha affermato il manager - Un esempio è la partnership con la catena di hotel Leonardo , che ne ha acquistato uno per ogni sua sede qui nel nord Italia. Quindi la categoria corporate è estremamente interessante e vediamo tante altre partnership simili a queste nell'immediato futuro".