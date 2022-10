Eventi e scadenze del 19 ottobre 2022

Alcoa

(Teleborsa) -ASviS - Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)Festa del Cinema di Roma - L'evento si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinemaSeduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioSalone di Parigi 2022 - 89esima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile di Parigi che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. Partecipano tutti i protagonisti del settore automobilistico mondiale, compresi produttoriFed - Beige BookConvegno: “Rafforzare le competenze digitali nell’INPS - L'evento di presentazione fornirà una breve introduzione al progetto, ideato dall'INPS e realizzato dall'OCSE e dalla DG REFORM della Commissione Europea, che mira a sostenere l'Istituto nello sviluppo delle competenze digitali. Verrà discusso nel corso di una tavola rotonda, su come esso si inserisca nel contesto italiano ed europeoUE - Vertice sociale trilaterale - Il tema principale del vertice sarà "Affrontare la crisi energetica e la crisi del costo della vita: come proteggere l'economia, le imprese e i lavoratori". Verranno discussi: valutazione dell'impatto della guerra sulla situazione socioeconomica attuale, misure per affrontare la crisi energetica e misure di sostegno economico e sociale per far fronte alla crisi del costo della vita- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati di Ricavi Netti al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo