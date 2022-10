eViso, su SmartMele evaso promo ordine di mele per Kuwait

eVISO

(Teleborsa) -, società digitale quotata all'Euronext Growth Milan, annuncia che è stato evaso oggi il primo ordine con destinazione Kuwait di mele, contrattato su SmartMele, la piattaforma dedicata alla negoziazione nel mercato delle mele con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi ed oltreIl contratto era stato sottoscritto nel dicembre 2021 con temine di consegna a ottobre 2022, esattamente dopo 44 settimane dall’ordine come previsto dall’accordo.Gala, extra fancy, mix sized sono le tipologie di mele selezionate per il primo ordine evaso dalla piattaforma SmartMele. Il cliente, otto settimane prima della consegna nel "logistic time" (intervallo di tempo per la programmazione e la logistica) ha richiesto tramite la piattaforma l’applicazione di due extra service: stickers e ceratura dei singoli frutti. Infine, prima della spedizione, un tecnico del controllo qualità ha seguito le procedure standard rispondenti al “datasheet” delle caratteristiche qualitative concordate tra buyer e selleralla data dell’ordine.