I mercati europei perdono slancio

(Teleborsa) -che perdono slancio dopo quattro sedute di rialzi. I riflettori restano puntati sulle trimestrali aziendali, nel complesso positive: l'ultima in uscita quella diche ha più che raddoppiato i numeri sui nuovi abbonati rispetto alle aspettative del mercato. Nota stonata è quella del congresso del Partito comunista cinese che non ha dato speranze che il Paese possa allentare la sua politica economica a zero Covid ed ha ritardato la pubblicazione dei dati sul PIL.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,65%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 83,72 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +239 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,74%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,28%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,18%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 21.441 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 23.301 punti.di Milano, troviamo(+1,36%),(+0,99%),(+0,90%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,33%.di Milano,(+2,33%),(+2,30%),(+2,19%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,55%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,49%.Tra ledi maggior peso:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 15,7%; preced. 16,4%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 9,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 9,1%).