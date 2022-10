Next Gems, PMI flessibili e resilienti: attese redditività sono stabili

(Teleborsa) -, sede di Borsa Italiana, ladella investor conference, società quotate con capitalizzazione fino a cento milioni di euro. Vi hanno preso partequotate erappresentativi di. Due giorni caratterizzati da un fitto programma di circa 420 meeting.Un questionario distribuito fra agli investitori professionali presenti ha rivelato che le, grazie alla loro flessibilità,e volatilità dei prezzi. Unanime il giudizio degli intervistati sulleper il secondo semestre 2022 ed il 2023: ci si attende infatti che i business model rappresentatidettate dalla spinta inflazionistica e dalla crisi della supply chain con unD’altra parte, proprio la focalizzazione sulle contingenze del momento e la reazione immediata alle incertezze,, verso le quali mostrano un interesse quasi nullo., secondo gli operatori,le società legate alla, il settore più rappresentato (15%) tra le imprese partecipanti a Next Gems insieme a quello dei servizi ICT, software e tech."Siamo particolarmente soddisfatti dalla riuscita di questa terza edizione", affermano i promotori di Next Gems,, founder di T.W.I.N, e, CEO di Virgilio ir, citando la viva partecipazione delle società quotate a testimonianza della volontà di mantenere il dialogo con il mercato e con gli investitori istituzional."Fare benchmark e guardare ad esperienze diverse - sottolineano - può rappresentare un’opportunità di riflessione strategica, utile in modo particolare in questo momento. Siamo orgogliosi, a tal proposito, di essere riusciti aanche quest’anno una quota die di aver replicato il format dei: dopo il boom del virtuale creato dalla pandemia, oggi tanto le aziende, quanto gli investitori ci riportano che l’efficacia di un incontro in presenza è ineguagliabile".