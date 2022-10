Petrolio, USA sbloccano 15 milioni barili da riserve strategiche

(Teleborsa) - Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata, dopo l'annuncio delladel rilascio di altri 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche a completamento del piano per controllare i prezzi, annunciato in primavera.Il greggioguadagna lo 0,46% a 83,20 dollari al barile mentre ilsale dello 0,23% a 90,23 dollari al barile.Con questi 15 milioni di barili - ha spiegato la Casa Bianca in una nota - lo storico prelievo da 180 milioni di barili annunciato dal presidente Biden in primavera sarà completato.Sempre secondo la Casa Bianca,"quando i prezzi saranno pari o inferiori a circa 67-72 dollari al barile".Quest'ultima decisione segue la mossa dell', la versione del cartello degli esportatori allargata a Russia e altri produttori non allineati, di tagliare l'offerta di greggio di 2 milioni di barili equivalenti rispetto ai livelli ufficiali. Una scelta che ha fatto infuriare l'amministrazione Biden che l'ha definita "miope".