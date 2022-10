Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, complice la trimestrale sopra le attese di Goldman Sachs che si unisce ai positivi conti annunciati nei giorni scorsi dalle altre big bancarie. Ilporta a casa un guadagno dell'1,12%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.720 punti. In denaro il(+0,77%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,04%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,36%),(+1,91%) e(+1,79%).Al top tra i(+4,40%),(+3,27%),(+2,56%) e(+2,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,21%),(+5,05%),(+4,83%) e(+4,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,71%.Calo deciso per, che segna un -2,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,08%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,58 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,53 Mln unità; preced. 1,52 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 9,88 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -9,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 232K unità; preced. 228K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,69 Mln unità; preced. 4,8 Mln unità).