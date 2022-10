Promotica, Toscani: competitivi nonostante aumento costi e dollaro forte

Promotica





(Teleborsa) - "È stata, grazie in parte all'apporto dell'acquisizione ma soprattutto grazie a una potente crescita organica. Abbiamo presentato una semestrale in crescita di quasi il 100% rispetto allo scorso esercizio, con una marginalità che sicuramente soffre un po' il contesto internazionale. L'anno scorso abbiamo lottato contro gli incrementi pazzeschi dei costi logistici, quest'anno ci siamo trovati a". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Quindi ogni anno ci si presenta un'asperità nuova, ma noi continuiamo ovviamente a, che è assolutamente necessario per fare impresa", ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy."Abbiamo la fortuna di avere un, che ci ha aiutato sia l'anno scorso a tenere comunque il fatturato alla luce delle situazioni contingenti globali - che tra ritardi di consegne e costi logistici proibitivi hanno creato enormi problemi a tantissime aziende - sia quest'anno ad- ha spiegato l'AD - Sono prodotti acquistati a costi sia di prodotto in sé per sé sia in termini di cambio di valuta che ci consentono comunque di avere un magazzino che è interessante per fare operazioni convenienti, che sono quelle che molti clienti oggi ci chiedono"."Oggi si cerca molto di fare- ha aggiunto - In questo riusciamo a essere piuttosto competitivi".Per quanto riguarda la tipologia di campagne, Toscani ha raccontato che "laviene da prima del Covid. C'è un po' questo concetto che molte delle cose che in passato sono state utilizzate come sistemi premianti sono già presenti nelle case delle persone. Le esperienze, soprattutto laddove si riescono a creare delle esperienze cosiddette "You can not buy", quindi esperienze che sono vivibili solo all'interno di una determinato offerta, sono sicuramente un sistema premiante interessante. È chiaro che le, perché offrire un'esperienza di rilievo a un consumatore sulla base di una spesa ordinaria in grande distribuzione è oggettivamente molto difficile".Sul fronte dell', "abbiamo assolutamente altri target - ha affermato - La quotazione in Borsa ci ha dato due asset importanti: il secondo è il denaro, il primo invece è proprio il patrimonio di relazioni di visibilità, di strumenti che consentono di crescere anche al di fuori dell'asse organico. Quindi sicuramente la nostra idea è completare il quadro dei servizi che andiamo ad offrire, sicuramente con un".