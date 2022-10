Seduta moderatamente positiva per il comparto media dell'Italia (+0,48%), brilla Triboo

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

Ftse MidCap

Mfe A

Mfe B

Triboo

Alkemy

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti l', che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l', che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 6.181,6, in aumento dello 0,48%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,50% a 248.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,41%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,73%.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,48%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,84%.