SolidWorld, Rizzo: presto apertura a Dubai e produzione biostampante in 3D

SolidWorld





(Teleborsa) - "La prima parte dell'anno è andata decisamente bene, i numeri sono in crescita e quindi. Abbiamo realizzato immediatamente due cose a cui tenevamo molto: la prima è stata la fondazione e l'acquisizione di un'azienda molto importante che si chiama Solid Factory, che sarà l'azienda che si occuperà all'interno del gruppo di tutte le le tecnologie di Industry 4.0 ma soprattutto di Industry 5.0, che è il nostro prossimo traguardo". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."In secondo luogo, forse ancora più importante, abbiamo brevettato e acquisito il brevetto, e finalmente costruito il, la macchina per la fabbricazione dei tessuti su cui abbiamo investito assieme all'Università di Pisa per parecchi anni e che adesso è pronta ad essere immessa sul mercato. Stiamo", ha aggiunto il numero uno del gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D.Sul fronte della crescita all'estero, Rizzo ha raccontato che il gruppo sta "definendo gli ultimi aspetti operativi per la, negli Emirati Arabi. Già da circa un anno e mezzo stiamo lavorando abbastanza attivamente con le autorità locali e con le aziende italiane che lavorano in zona. Abbiamo già identificato l'ufficio e il personale, e stiamo definendo l'ultima parte burocratica, ma penso che saremo"."Si tratta di un, perché c'è stato un piano molto grande di sviluppo negli Emirati Arabi Uniti da parte delle autorità, che investiranno circa 6 miliardi di dollari per crearsi un loro mondo di fabbriche digitali e automatiche", ha evidenziato.Per SolidWorld, quotata da pochi mesi, NextGems è uno dei primi eventi in cui incontrare la comunità finanziaria. "In generale gli appuntamenti con investitori hanno dimostrato un- ha detto l'AD - Noi siamo contenti di lavorare con investitori ovviamente di lungo termine perché noi investiamo in tecnologia e. Quindi chiaramente non siamo interessanti per chi deve fare una speculazione di brevissimo termine, ma penso possa essere invece interessante per chi vuole investire e ottenere dei risultati di meglio-lungo termie. Questo tipo di investitori sono sempre molto affascinati dalla tecnologia che noi proponiamo e soprattutto dell'enorme parco clienti".