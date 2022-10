Somec, nuova commessa negli USA da oltre 73 milioni di dollari

Somec,

(Teleborsa) -società specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, si è aggiudicata tramite la propria controllata statunitense Fabbrica LLC una nuova commessa, che ospiteranno laboratori e uffici, a Cambridge nel Massachusetts (USA).Il progetto, curato dallo studio Pickard Chilton, verrà realizzato in Binney Street e consiste di due immobili di 19 piani ciascuno.Fabbrica LLC, nello specifico, curerà la progettazione e l’ingegnerizzazione di 42 mila metri quadrati di facciate continue per un valore complessivo superiore a 73 milioni di dollari. L’inizio dei lavori è previsto nel primo trimestre 2023 e la conclusione, per un edificio nel 2024 e per il secondo nel 2026.Iltotale del Gruppo al 30 giugno 2022 risulta pari a 923 milioni di euro.Da gennaio 2022 ad oggi le commesse acquisite risultano pari a circa 217 milioni di euro.