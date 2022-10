Sottotono l'indice delle società High Tech italiane (-1,97%), seduta in ribasso per It Way

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

Wiit

Sesa

Ftse SmallCap

It Way

Fullsix

Sabaf

(Teleborsa) - Ribasso per il, anticipato dall'esordio eccellente dell'Ilha aperto a quota 125.502,6 in discesa dell'1,97% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 644, dopo un avvio a 634.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, sottotono, che passa di mano con un calo del 2,04%.Tra le azioni del, si muove verso il basso, con una flessione del 2,33%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,67% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%.