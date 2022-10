Svas Biosana, Efficace: per M&A guardiamo a penisola iberica e Francia

Svas Biosana





(Teleborsa) - "Abbiamo presentato una buona semestrale,: l'attività di sala operatoria è ritornata su canoni di normalità e il lavoro cresce. Nel primo semestre siamo riusciti a replicare la marginalità del 2021, anche se in presenza di costi dei fattori produttivi crescenti. Come tutti stiamo subendo un po' il processo inflattivo, però la dinamica dei ricavi è stata tale da recuperare questo incremento dei costi". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Quello che prevediamo per la seconda parte dell'anno è una conferma del trend di crescita sui ricavi e, anche perché è il fattore che controlliamo di meno", società quotata su Euronext Growth Milan da dicembre 2021 e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie."Dal punto di vista geografico abbiamo una presenza importante in Europa dell'est ed è in questo momento anche l'area che cresce di più - ha spiegato il manager - Abbiamo una crescita che si attesta a più del 10%, abbiamo recentemente finalizzato un'acquisizione ulteriore in quell'area, per cui siamo molto soddisfatti di questa dinamica.".Per quanto riguarda l'M&A, Svas Biosana intende "replicare quello che abbiamo realizzato in questi anni in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia, però guardando a qualche parte d'Europa che ancora non ci vede presenti. Abbiamo, e credo che si possa trovare qualche cosa di interessante".Il gruppo beneficia anche dei piani di spesa europei per la ripartenza post-pandemia. "Una parte importante delin Italia, ma anche negli altri paesi che serviamo, è destinata al settore sanitario, il che, perché in questo momento è in corso un progetto generale di rinnovo della macchina ospedaliera pubblica - ha detto Efficace - Si stanno comprando nuove apparecchiature, le nuove apparecchiature hanno bisogno di nuovi dispositivi e la domanda diretta di apparecchiature aumenta per effetto del PNRR, mentre la domanda indiretta di dispositivi che servono per gestire queste apparecchiature - e che ci riguarda più direttamente - sta anch'essa aumentando trainata da questa principale".