Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

sanitario

beni di consumo secondari

Chevron

Travelers Company

Procter & Gamble

Boeing

Home Depot

DOW

JP Morgan

Amgen

Netflix

Intuitive Surgical

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

Applied Materials

JD.com

Moderna

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Baidu

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, dove ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea l', che si attesta a 3.686 punti, in calo dello 0,93%. In discesa il(-0,72%); come pure, negativo l'(-0,85%). Il mercato ha accolto con una certa cautela i positivi risultati annunciati dalle società americane, risentendo delle rinnovate tensioni geopolitiche e del debole dato sul settore edile.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,84%),(-1,71%) e(-1,60%).del Dow Jones,(+3,48%),(+3,10%),(+1,50%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,86%.Tra i(+12,88%),(+9,70%),(+5,78%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,47%.In perdita, che scende del 6,70%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,68 punti percentuali.