Askoll EVA, Nanni: strategia evolve, soluzioni anche per segmenti non direttamente presidiati

Askoll EVA





(Teleborsa) - "La prima parte dell'anno nel complesso ci ha soddisfatto. È, nonostante una situazione di mercato e di scenario chiaramente molto complessa. L'andamento delle materie prime è stato molto confuso, quindi con una contrazione anche legata al cambio euro-dollaro. Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir.anche per il perdurare di queste turbative macro che affrontiamo. Chiaramente la mobilità elettrica è un settore in crescita, per cui gli spazi di crescita ci sono e stiamo investendo su nuove piattaforme proprio per continuare a crescere", ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile.- ha raccontato il manager - Oggi beneficiamo di un'ottima posizione di mercato sul mercato domestico (Italia) e stiamo investendo molto sul mercato Francia, proprio per replicare il nostro modello distributivo, e sui principali mercati europei delle due ruote motorizzate elettriche, che sono chiaramente Spagna, Germania e il Benelux (Belgio e Olanda)"."Stiamo facendo uno- ha aggiunto Nanni - Quindi stiamo completando anche al di fuori questo perimetro la nostra presenza. Di recente abbiamo comunicato l'avvio della distribuzione in Albania e Serbia, mercati tattici ma che è assolutamente importante presidiare sin dall'inizio"."Beneficiamo della nostra- ha affermato l'AD - Quindi l'evoluzione e il completamento della nostra strategia è offrire a segmenti che non presidiamo direttamente con i nostri veicoli(motore e batteria). Oggi abbiamo focalizzato il settore delle mountain bike elettriche, che sta sperimentando crescita enorme, grande passione e margini importanti, tutti gli ingredienti che ci fanno essere particolarmente attenti a questo mercato".