Autostrade per l'Italia partecipa al Festival delle Scienze di Genova

(Teleborsa) -partecipa anche come sponsor al, che si è aperto oggi ne capoluogo ligre. L'azienda partecipa con unotecnologiche in grado di, trasformando strade, veicoli e persone in un unico ambiente interconnesso e, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, prevedendo in anticipo flussi di traffico e tempi di percorrenza, anche in relazione ai cantieri presenti."Autostrade per l’Italia crede particolarmente all’innovazione, quale strumento necessario a seguire l’evoluzione nei vari settori industriali, compreso quello delle infrastrutture stradali", spiega, program manager del progetto Mercury di Aspi, che aggiunge "questa evoluzione la vogliamo percorrere non da soli, ma accompagnati da quei soggetti che fanno della ricerca e dellascienza un mestiere che mira ad innalzare la sicurezza e la qualità della nostra vita: e stiamo parlando delle università e dei centri di ricerca con cui ASPI ha stretto in questi ultimi tempi importanti collaborazioni".Proprio grazie alle collaborazioni con le università - ha spiegato il manager - è nato ilche consiste nella creazione di un, in grado di garantire infrastrutture più sicure e sostenibili.