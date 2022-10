Bankitalia: "Il clima peserà su PIL. Colpiti agricoltura e turismo"

(Teleborsa) - Il cambiamento climatico e l'aumento delle temperature previsto dalla comunità scientifica, avrà effetti negativi anche sull'economia italiana nel medio-lungo termine colpendo in particolare l'agricoltura e il turismo. È quanto emerge da unoSecondo gli analisti un"potrebbe condurre ad avere nel 2100 un livello ditra il 2,8 e il 9,5% inferiore rispetto allo scenario base con temperature stabili. L'agricoltura è uno dei settori più esposti" ma saranno colpiti anche industria e turismo.Colpito, in particolare, ila causa della scarsità di neve naturale dovuta all'aumento delle temperature. "I nostri risultati – si legge nel report della Banca d'Italia – indicano che, in media, nel periodo considerato un metro in meno di neve nel corso della stagione è associato a una diminuzione dell'1,3 per cento di passaggi negli impianti, a parità di altre condizioni. Le proiezioni al 2100 prevedono che il calo della neve caduta in inverno sia tra il 30 e il 45 per cento, a causa di minori frequenza e intensità delle nevicate. Secondo le nostre stime, una riduzione del 40 per cento nella quantità di neve in una stagione implicherebbe in media una diminuzione del 7 per cento di passaggi negli impianti, che potrebbe essere ben più severa nelle località che si trovano più a bassa quota. L'innevamento artificiale non appare in grado di per sé di sostenere la domanda turistica legata agli sport invernali".. L'aumento delle temperature è stato di quasi un grado centigrado più alto (0.96 °C) rispetto alla media calcolata nel trentennio 1990-2020. L'incremento maggiore – come evidenziato da– si è avuto nelle temperature massime che hanno segnato un incremento del 1.2 °C, mentre per quanto riguarda le minime i dati fino a settembre pongono il 2022 al terzo posto come anno più caldo. Il primo posto va, infatti, al 2018 con uno scarto di 0.67°C.In Europa, invece, a tutto settembre, il 2022 è al terzo posto come anno più caldo dal 1800 mentre a livello mondiale scende al quinto posto. Dati alla mano – sottolinea– "l'Italia sembra essere un pò al centro di questo cambiamento climatico" tanto che si registra una tropicalizzazione maggiore.Altro tema delicato è lache già dall'anno scorso interessa soprattutto il nord del nostro Paese. Diversamente, il centro sud è risultato molto piovoso. "I rovesci tra agosto e settembre – commenta l'esperto – sono stati dalle 2 alle 3 volte maggiori rispetto alla media". Particolarmente 'bagnate' Umbria, Marche e Toscana e in quest'ultima regione sono arrivati a cadere 100 ml d'acqua in 24 ore. "Una pioggia dannosa – conclude Gozzini – non utile e non efficace perché dilava il terreno e non rimpingua le falde".