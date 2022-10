Carburanti, ancora in lieve calo il prezzo del gasolio

(Teleborsa) - Prosegue la lieve tendenza al ribasso dei prezzi dei. Quotazione delancora in calo, rimbalzo per la. Brent in ripresa a 93 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'deled elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,703 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,707, pompe bianche 1,692),a 1,891 euro/litro (-1, compagnie 1,891, pompe bianche 1,893). Benzina servito a 1,847 euro/litro (-1, compagnie 1,894, pompe bianche 1,754), diesel a 2,030 euro/litro (-1, compagnie 2,069, pompe bianche 1,951).servito a 0,781 euro/litro (-1, compagnie 0,788, pompe bianche 0,772),servito a 2,761 euro/kg (-68, compagnie 2,917, pompe bianche 2,635), Gnl 2,936 euro/kg (-20, compagnie 3,039 euro/kg, pompe bianche 2,861 euro/kg).Questi sono i prezzi sulle: benzina self service 1,798 euro/litro (servito 2,062), gasolio self service 1,975 euro/litro (servito 2,232), Gpl 0,870 euro/litro, metano 3,637 euro/kg, Gnl 2,982 euro/kg.