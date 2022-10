Cautela tra le borse europee. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee proseguono con la cautela registrata in avvio di seduta dopo il ritracciamento degli indici azionari statunitensi e il nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari che anticipano la probabilità di una, prezzando il rischio di ulteriorida parte della Fed di Jerome Powell.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 0,9776. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.628,7 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,19%, grazie al calo delle scorte di greggio negli Stati Uniti superiore alle attese.Sulla parità lo, che rimane a quota +239 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,83%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,08%; resta vicino alla parità(-0,02%). Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 21.461 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 23.320 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+10,65%),(+1,69%),(+1,62%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.Calo deciso per, che segna un -1,38%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%.Tra i(+6,80%),(+3,12%),(+2,92%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,24%.In perdita, che scende del 2,01%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.Tra lepiù importanti:01:50: Bilancia commerciale (atteso 2.167,4 Mld ¥; preced. -2.820 Mld ¥)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 44,7%; preced. 45,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,3%; preced. 7,9%)14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -9,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 228K unità).