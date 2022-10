Costruzioni, vola la produzione nel 2021: +19,7%

(Teleborsa) - Ilcontinua a sorreggere l’economia del Paese. Nelil valore della produzione dell’intera filiera si è attestato a quotain aumento di benrispetto al(+19,7%) e dimiliardi di euro rispetto al 2019 (+11,4%). Da solo determina circa undel, la cui crescita deldell’ultimo anno è da attribuire in buona parte proprio all’edilizia, anche grazie allo stimolo dei Bonus fiscali e degli importanti investimenti del PNRR: queste le principali evidenze del Rapporto 2021 di, presentato oggi in occasione delinaugurale diLa Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti, l’appuntamento annuale più importante per il comparto che si terrà a BolognaFiere fino alLa. Gli addetti del comparto si attestano nela poco più di, con un incremento di(+7,7%) rispetto all’anno precedente, ben il 12% della forza lavoro nazionale. Bene anche gli investimenti: dopo il calo del 2020, secondo l’analisi di Ance, nel 2021, il settore ha messo a segno un ottimoFondamentale il ruolo della riqualificazione abitativa, che grazie agli incentivi come il Superbonus 110% e il bonus facciate, ha visto aumentare il livello di investimenti di oltre il 20%.“Il nostro Paese, per attenuaredeve mettere in atto, oltre alle azioni compensative, costose e sostenibili per poco tempo, anche interventi regolatori di natura strutturale come il tetto UE al prezzo del gas, il disaccoppiamento del prezzo dell’energia da quello del gas e destinare parte della produzione nazionale di gas e l’energia delle fonti rinnovabili alle imprese energivore a un prezzo calmierato – ha commentatoPresidente Federcostruzioni. Per consentire una riqualificazione del patrimonio immobiliare, chiediamo al nuovo Governo di mettere tra le priorità della sua agenda la strutturazione dei bonus, su un lungo periodo e con regole, e dei meccanismi finanziari a sostegno, che possa anche risolvere le questioni in sospeso sulla cessione del credito. Per garantire, chiediamo adeguare i bandi ai rincari dei materiali e dell’energia, commisurare l’importo delle gare alla dimensione delle nostre imprese, oltre naturalmente a monitorare l’emanazione del Codice dei Contratti previsto per il prossimo marzo 2023. Una filiera delle costruzioni più dinamica contribuirà a non fare andare il Paese in recessione salvaguardando l'occupazione e tanti settori trainanti della nostra economia. Ringraziamo SAIE, che da oltre 50 anni è la fiera di riferimento per le costruzioni, per averci dato la possibilità di affrontare questo tema così importante nell’evento inaugurale.”Ed è proprio sul tema Superbonus 110% cheè intervenuta nel corso dell’evento inaugurale di SAIE, presentando gli ultimi dati. A settembre si è rafforzata l’ottima performance dello strumento fiscale: alla fine del mese, secondo i dati del monitoraggio Enea - MISE - MITE, gli interventi legati all’efficientamento energetico sostenuti dal Superbonus 110% sono 307.191, per un ammontare corrispondente di(di cui 38,8miliardi di euro, ilsi riferiscono a lavori già realizzati). In un solo mese (31 agosto - 30 settembre 2022), si registra un ulteriore e consistente aumento del 25,9% in numero e del 19% nell’importo, ovvero più di 63.000 interventi aggiuntivi, per un valore corrispondente di circaA livello di distribuzione regionale, al primo posto c’è sempre la Lombardia (interventi per un valore di, seguita da Veneto (37.675; 5 miliardi di euro) e Lazio (26.938; 4,8 miliardi di euro), seguiti dall’Emilia-Romagna (24.439;miliardi di euro).Intanto, dall’ultima edizione dell’Osservatoriopresentato in occasione della seconda giornata di SAIE, emerge che caro energia e caro materiali hanno toccato livelli record mettendo a dura prova famiglie e imprese. Come stanno reagendo le aziende di produzione, distribuzione e servizi per il settore delle costruzioni (edilizia e impianti)? Emerge la fotografia di una filiera che resiste alle difficoltà ma che vorrebbe poter esprimere quel potenziale bloccato da un’inflazione che colpisce oltre 7 aziende su 10 (75%). La normale conseguenza è l’aumento dei prezzi del prodotto finito per il 68% degli intervistati. Rimane ancora forte l’impatto del Superbonus 110%, che determina fino alla metà del fatturato per 9 aziende su 10 (91%).In generale, se guardiamo alla soddisfazione per il, ritenuto adeguato ai livelli di sostenibilità finanziaria da oltre 7 aziende su 10 (74%), le aziende danno prova di grande solidità. Lo dimostrano anche le attese per il fatturato a fine 2022, dato in aumento dal 64% delle imprese e l’andamento del fatturato dell’ultimo quadrimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, cresciuto per il 61% degli intervistati. Se a questo aggiungiamo che oltre un terzo (38%) del campione ha dovuto rinunciare a dei lavori per eccesso di richieste, allora appare evidente come bonus e investimenti nel comparto delle costruzioni abbiano rilanciato il settore dopo anni complessi. C’è un’altra buona notizia che riguarda l’occupazione: per non dover più rinunciare ai lavori, quasi la metà delle aziende (46%) sta assumendo nuovo personale. Alcuni imprenditori (27%) nell’ultimo quadrimestre hanno addiritturaEppure, permangono dei problemi legati sia al contesto macroeconomico che a disfunzioni “tipiche” del nostro sistema. Quali? Su tutti ovviamente l’aumento dei prezzi dei materiali e dell’energia, seguito da burocrazia e tempi giudiziari e dall’incertezza normativa.