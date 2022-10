Economia sociale, presentato al CNEL conto satellite di Istat

(Teleborsa) - Presentato oggi aa seguito della convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rappresenta lo strumento statistico internazionalmente riconosciuto per valutare tutte le dimensioni (economiche, sociali e d’impatto) di uncome previsto dal Piano d’azione della Commissione UE, dopo la firma dell’accordo interistituzionaleavvenuto nel luglio 2021 per lo sviluppo dell’economia sociale e l’inserimento, nell’ultima Legge di Bilancio, della norma che prevede la nascita del Conto, a cura dell’ISTAT.Durante i lavori, in cui sono intervenutipresidente CNEL; Laura Castelli, Viceministro Economia e finanze;, presidente ISTAT;, consigliere CNEL e capo delegazione Terzo Settore Non profit;ricercatrice EURICSE, è emerso che il Piano d’azione per l’Economia Sociale della Commissione UE rappresenta unnella concezione e nel ruolo dell’economia sociale non profit, che persegue un interesse generale o interesse collettivo in molteplici settori di attività e ha la potenzialità di ridisegnare l’economia europea attraversocapaci di operare una trasformazione complessiva più sociale e più equa.L’economia sociale in Europa comprende. Ha più di 13 milioni di addetti (pari aldel totale occupati UE) con l’aggiunta di oltre 82 milioni di volontari. In Italia operano più di 400mila organizzazioni per un valore aggiunto di oltre 50 miliardi di euro con 1,5 milioni di occupati (pari al 9,1% del totale dell’occupazione).Attualmente la Contabilità Nazionale ISTAT produce e diffonde a cadenza annuale i seguenti conti satellite: i conti della protezione sociale, il sistema dei conti economici dell’ambiente, il sistema dei conti della sanità; il conto satellite dell’agricoltura, il conto satellite del turismo. Per la loro compilazione sono stati adottati gli standard stabiliti dai