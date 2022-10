Eventi e scadenze del 20 ottobre 2022

Amerant Bancorp

American Airlines

AT&T

Casasold

Covivio

Danieli

Finlogic

Labomar

Rocket Sharing Company

Whirlpool

(Teleborsa) -ASviS - Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)Festa del Cinema di Roma - L'evento si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinemaSeduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioSalone di Parigi 2022 - 89esima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile di Parigi che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. Partecipano tutti i protagonisti del settore automobilistico mondiale, compresi produttoriBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroFestival della Scienza - Alla 20esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica ci saranno quasi 300 eventi distribuiti in 40 location, con 400 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoroConsiglio europeo - Il Consiglio europeo discuterà di Ucraina, energia, questioni economiche e relazioni esterne- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Comunicazione dei ricavi gestionali consolidati del Gruppo al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo