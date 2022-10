Fondo Italiano d'Investimento, nuovo piano: 4 miliardi di masse gestite al 2025

B.F.

(Teleborsa) - Il, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, punta ad avere. La società, 4 fondi diretti e 3 fondi di fondi, focalizzando le proprie attività su 5 settori e altrettanti temi di investimento: Agri & Food, Filiere ed eccellenze del Made in Italy, Lifescience & HealthCare, Industrial Tech & Products, IT/Digital.Lo prevede il, che "segna un deciso cambio di passo per Fondo Italiano d'Investimento, che dedicherà più capitali ai progetti della Piccola e Media Impresa italiana e che intensificherà i percorsi di partnership con nuovi investitori ed altri attori del private capital italiano", ha spiegato l'Fondo Italiano - spiega una nota - manterrà lache ha contraddistinto il suo modus operandi fino ad oggi, entrando nell'azionariato delle aziende in cui investe sia con quote di maggioranza sia di minoranza, sia in aumento di capitale sia in replacement. L'SGR avvierà unche punta a raccogliere oltre 2,5 miliardi nell'arco dei tre anni per il complesso di strategie dirette e indirette.Il Piano presenta. La prima riguarda la creazione di un fondo diretto dedicato esclusivamente al co-investimento a fianco di società di gestione del risparmio (SGR) o investitori di relazione del Fondo. La seconda è la creazione di un fondo di fondi destinato alla promozione di un mercato secondario del private equity. La terza è il lancio del primo fondo di fondi di impact investing, il cui closing è atteso nel corso del mese di novembre grazie al sostegno dell'investitore CDP.Inoltre, dalla collaborazione con la società quotatanascerà un, il cui closing è atteso nel corso del mese di novembre 2022,in generale: dalle sementi fino alle filiere dei prodotti di eccellenza del paese.