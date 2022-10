In rosso la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Sessione negativa per, mentre continuano a muoversi in ordine sparso le altre piazze asiatiche, dove scivola la borsa di Hong Kong. A pesare sui listini d'estremo oriente contribuisce il ritracciamento degli indici azionari statunitensi e il nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari che anticipano la probabilità di una recessione, prezzando il rischio di ulteriori strette monetarie contro l'elevata inflazione da parte della Fed di Jerome Powell.L'indice giapponeseche sta lasciando sul parterre lo 0,74%, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,38%.In ribasso(-1,11%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,69%.Senza direzione(-0,05%); in rosso(-1,16%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%.Il rendimento dell'scambia 0,26%, mentre il rendimento per ilè pari 2,73%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso 2.167,4 Mld ¥; preced. -2.820 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti)04:00: PIL, trimestrale (atteso 3,5%; preced. -2,6%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,5%; preced. 4,2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 5,4%).