Istat, produzione nelle costruzioni torna a crescere

(Teleborsa) - Dopo le flessioni osservate nei quattro mesi precedenti, ad agosto 2022 l’indice destagionalizzato della. Nonostante ciò - rileva l'Istat - nel complesso del trimestre giugno-agosto 2022 si registra una variazione negativa.In termini tendenziali l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce in modo sostenuto per il dodicesimo mese consecutivo.Ad agosto 2022 l'Istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 2,7% rispetto a luglio 2022.Nella media del trimestre giugno – agosto 2022 la produzione nelle costruzioni diminuisce del 3,6% nel confronto con il trimestre precedente.Su base tendenziale, sia(i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come ad agosto 2021), sia l’indice grezzo registrano una crescita del 9,7%.Nelladel 2022, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 15,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice grezzo cresce del 14,4%.